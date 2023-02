Trailer per Smoking Causes Coughing, delirante film di supereroi di Quentin Dupieux

Dopo la presentazione in anteprima all’ultimo Festival di Sitges (la nostra recensione), sono finalmente arrivati online il poster e il trailer di Smoking Causes Coughing (Fumer fait tousser), ultima fatica del regista francese Quentin Dupieux.

Questa la trama ufficiale:

Dopo una devastante battaglia contro una diabolica tartaruga gigante, la Tobacco Force viene mandata in ritiro obbligatorio per una settimana per rafforzare la coesione del gruppo, da tempo in declino.

Il loro soggiorno va meravigliosamente bene, almeno fino a quando Lézardin, Imperatore del Male, decide di annientare il pianeta Terra.

Nel cast del film – apertamente un parodi dei film di supereroi e del genere tokusatsu – ci sono Gilles Lellouche (Asterix e Obelix – Il regno di mezzo), Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste, Jean-Pascal Zadi e Oulaya Amamra.

In attesa di capire quando lo vedremo in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di Smoking Causes Coughing, che verrà distribuito nei cinema americani e On Demand il 31 marzo, che ci dà un assaggio di quello che vedremo

© Riproduzione riservata