Trailer per The Bikeriders: Austin Butler e Tom Hardy a capo di una gang di motociclisti

Universal Pictures ha diffuso nel pomeriggio il poster e il trailer di The Bikeriders, thriller ispirato a una storia vera che è stato scritto e diretto da Jeff Nichols (Take shelter).

Nel cast del film ci sono Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy e Norman Reedus.

Questa la trama ufficiale:

Kathy, un membro risoluto dei Vandals, sposata con un motociclista selvaggio e spericolato di nome Benny, racconta l’evoluzione dei Vandals nel corso di un decennio, iniziando come un club locale di outsider uniti dai bei momenti, dalle moto rombanti e dal rispetto per il loro forte e costante leader Johnny.

Nel corso degli anni, Kathy cerca di fare del suo meglio per gestire la natura indomita del marito e la sua fedeltà a Johnny, con il quale sente di dover competere per ottenere l’attenzione di Benny.

Quando la vita nei Vandals diventa più pericolosa e il club minaccia di diventare una banda più sinistra, Kathy, Benny e Johnny sono costretti a fare delle scelte sulla loro lealtà al club e tra di loro.

In attesa di capire se lo vedremo in Italia (probabilmente in estate), di seguito trovate il trailer internazionale di The Bikeriders, che ricorda inevitabilmente la serie Sons of Anarchy:

Fonte: YouTube