Trailer per The Covenant: Jake Gyllenhaal va in zona di guerra per Guy Ritchie

MGM ha da poco diffuso il poster e il trailer di The Covenant (già noto come The Interpreter), action thriller diretto dal regista Guy Ritchie che vede tra i protagonisti Jake Gyllenhaal.

Questa la trama ufficiale:

Il sergente John Kinley (Gyllenhaal) sta svolgendo il suo ultimo turno di servizio in Afghanistan quando viene affiancato dall’interprete locale Ahmed (Dar Salim) per effettuare un sopralluogo nella regione.

Quando la loro unità cade in un’imboscata durante il pattugliamento, Kinley e Ahmed restano gli unici sopravvissuti e, con i combattenti nemici al loro inseguimento, Ahmed rischia la vita per portare in salvo un Kinley ferito attraverso chilometri di territorio arduo.

Tornato sul suolo americano, Kinley scopre che ad Ahmed e alla sua famiglia non è stato però concesso il passaggio per l’America come promesso. Deciso a proteggere il suo amico e a ripagare il suo debito, Kinley torna così nella zona di guerra per recuperare Ahmed e la sua famiglia prima che le milizie locali li raggiungano.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Covenant uscirà nelle sale il 21 aprile, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

