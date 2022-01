Trailer per The Cursed: una bestia soprannaturale terrorizza la Francia rurale dell’800

Dopo essere stato presentato in anteprima all’ultimo Festival di Sitges con il titolo Eight for Silver, sono stati diffusi oggi online il poster e il trailer di The Cursed, horror in costume coi lupi mannari che è stato scritto e diretto dall’inglese Sean Ellis (Metro Manila).

Questa la trama ufficiale:

Nella Francia rurale del XIX secolo, una minaccia misteriosa, forse soprannaturale, minaccia un piccolo villaggio.

John McBride, un patologo, arriva in città per indagare sul pericolo e nel frattempo esorcizzare alcuni dei suoi demoni.

Tra i protagonisti del film – che è stato girato nella regione del Cognac, Francia – ci sono Boyd Holbrook (The Predator), Kelly Reilly (Yellowstone) e Alistair Petrie (Sex Education).

In attesa di capire quando – e se – lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Cursed, che arriverà nei cinema americano il 18 febbraio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

