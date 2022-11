Trailer per The Devil Conspiracy: l’Arcangelo Michele scende sulla Terra per fermare l’Anticristo

Sono da poco arrivati online il poster e il trailer di per The Devil Conspiracy, fanta-action con punte horror che vede l’Arcangelo Michele combattere Lucifero sulla Terra, mentre i seguaci di Satana usano il DNA di Gesù da un artefatto religioso nel tentativo di creare il loro Anticristo. Già.

Questa la trama ufficiale:

Una potente azienda del settore delle biotecnologie dispone di una tecnologia rivoluzionaria che consente di clonare le persone più influenti della storia con pochi frammenti di DNA.

Dietro questa azienda c’è però una cabala di satanisti che ruba il sudario di Cristo, entrando così in possesso del DNA di Gesù. Il clone servirà come offerta definitiva al Diavolo.

L’Arcangelo Michele arriva allora sulla Terra e non si fermerà davanti a nulla per porre fine alla cospirazione demoniaca.

The Devil Conspiracy – che è stato valutato Rated R per ‘strong violent content, some gore and language’ – è stato diretto da Nathan Frankowski da una sceneggiatura scritta da Ed Alan. Tra i protagonisti ci sono Alice Orr-Ewing (La teoria del tutto), Joe Doyle (Salem), Eveline Hall (Summertime Blues), Peter Mensah (Sparacus), Joe Anderson (Across the Universe), Brian Caspe (Jojo Rabbit) e James Faulkner (Atomica Bionda).

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Devil Conspiracy, che uscirà nei cinema americani il 13 gennaio 2023:

Fonte: YouTube