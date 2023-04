Trailer per The Equalizer 3: Denzel Washington mette nel mirino i mafiosi nel Sud Italia

A cinque anni dal secondo capitolo (la recensione), Sony Pictures ha diffuso ora il poster e il trailer di The Equalizer 3, nuovo capitolo della saga action-thriller con il vendicatore Denzel Washington che è stato diretto ancora una volta da Antoine Fuqua su una sceneggiatura di Richard Wenk.

Questa la trama ufficiale:

Da quando ha abbandonato la sua vita di assassino per il governo americano, Robert McCall (Washington) ha lottato per fare pace con le cose orribili che ha fatto in passato, trovando una strana consolazione nell’elargire giustizia per conto degli oppressi.

Trovandosi sorprendentemente a casa nel Sud dell’Italia, scopre però che i suoi nuovi amici vivono sotto il controllo dei boss della criminalità locale.

Quando le cose prendono una piega mortale, McCall sa cosa deve fare: diventare il protettore dei suoi amici e affrontare la mafia.

Nel cast del film ci sono anche Dakota Fanning e Remo Girone.

Il regista ha precedentemente parlato di ciò che possiamo aspettarci dal film, dicendo:

Spero di rivelare qualcosa in più su Robert. Sì, credo che la chiave sia proprio questa: saperne di più su Robert McCall.

In attesa della controparte italiana, di seguito – sulle note di Volare di Domenico Modugno – intanto trovate il trailer red band internazionale di The Equalizer 3, che arriverà nelle sale americane l’1 settembre, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

