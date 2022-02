Trailer per The Exorcism of God: visioni e demoni infestano il cammino di un prete

Titolo originale : The Exorcism of God , uscita : 23-09-2021. Budget : $1,500,000. Regista : Alejandro Hidalgo.

Dopo il passaggio all’ultimo Festival di Sitges, Saban Films ha diffuso oggi il poster e il trailer di The Exorcism of God, horror di esorcismi che è stato scritto e diretto dal venezuelano Alejandro Hidalgo (The House at the End of Time).

Questa la trama ufficiale:

Peter Williams, un sacerdote americano che lavora in Messico, è considerato un santo da molti dei parrocchiani locali.

Tuttavia, a causa di un esorcismo andato male, l’uomo porta con sé un oscuro segreto che lo sta mangiando vivo, almeno finché non ha l’opportunità di affrontare il suo stesso demone interiore un’ultima volta.

Tra i protagonisti del film – che è stato classificato Rated R per ‘disturbing and violent content, sexual content/nudity and some language’ – ci sono Joseph Marcell (“The Fresh Prince of Bel-Air”), María Gabriela de Faría (“Deadly Class”), Will Beinbrink (It Capitolo Due, “Dark”), Hector Kotsifakis (“Malverde: El Santo Patrón”) e Irán Castillo (“SOS Me estoy enamorando”)

In attesa di capire quando arriverà in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di The Exorcism of God, che finirà nei cinema americani, On Domand e Digital HD l’11 marzo, che omaggia apertamente L’Esorcista di Friedkin:

