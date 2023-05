Trailer per The Flood: Casper Van Dien a mollo in una prigione piena di alligatori

Saban Films ha appena diffuso il poster e il trailer di The Flood horror del filone legato agli alligatori assassini che è stato diretto da Brandon Slagle (Frost, The Dawn).

Il film è stato scritto a quattro mani da Chad Law (Section 8, Close Range, 6 Bullets) e Josh Ridgway (The Sector, Howlers).

Questa la trama ufficiale:

Un’orda di giganteschi alligatori affamati si scatena su un gruppo di prigionieri in transito in una prigione e sulle guardie di sicurezza dopo che un enorme uragano ha inondato la Louisiana.

Tra i protagonisti ci sono Casper Van Dien (Starship Troopers, Alita: Battle Angel, Sleepy Hollow), Nicky Whelan (Hall Pass, Halloween II) e Louis Mandylor (Rambo: Last Blood, Suckers).

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Flood, che finirà direttamente On Demand e in Digital HD il 14 luglio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube