Trailer per The Gray Man (film Netflix): Gosling è inseguito dallo psicopatico Evans

Netflix ha diffuso nel pomeriggio il primo trailer e il poster di The Gray Man, thriller di spionaggio da 200 milioni di dollari di budget che è stato diretto dai fratelli Joe e Anthony Russo ed è interpretato Chris Evans e Ryan Gosling.

Questa la trama ufficiale:

Il Gray Man è l’agente della CIA Court Gentry (Gosling), detto anche Sierra Six. Preso da un penitenziario federale e assoldato dal supervisore Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry era un tempo un sicario a pagamento esperto e approvato dall’agenzia. Adesso però le cose sono cambiate e Six diventa l’obiettivo di una caccia internazionale lanciata da Lloyd Hansen (Evans), un ex collega della CIA che farà l’impossibile per eliminarlo. Per sua fortuna l’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è dalla sua parte…

Tratto dal romanzo “Tre giorni per un delitto” di Mark Greaney, nel foltissimo cast del film troviamo anche Rege-Jean Page, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura, Julia Butters, Elme Ikwuakor, Michael Gandolfini, Sam Lerner, Robert Kazinsky e Alfre Woodard.

Anthony Russo ha commentato:

Siamo grandi fan del genere spionistico e siamo sempre alla ricerca di modi per sconvolgerlo, potenziarlo o spingerlo verso aree che sembrino nuove. C’è un grande idea al centro del libro: non si tratta solamente di essere una spia, ma di esserne la versione più estrema, in cui devi nascondere la tua identità, e anche te stesso.

La sceneggiatura è stata scritta da Christopher Markus e Stephen McFeely, che in precedenza hanno lavorato a Thor: The Dark World, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e a tutti e tre i film di Captain America.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di The Grey Man, che uscirà nei cinema americano il 15 luglio e poi su Netflix il 22 luglio:

Fonte: YouTube