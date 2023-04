Trailer per The Last Boy on Earth: un ragazzino può essere salvezza o morte per il mondo del futuro

Titolo originale : The Last Boy on Earth . Regista : Nicolás Onetti.

Sono da poco arrivati online il poster e il trailer di The Last Boy on Earth, fanta-horror antologico a basso budget che è stato diretto dal regista argentino Nicolás Onetti (What the Waters Left Behind, Abrakadabra).

Questa la trama ufficiale:

In un futuro lontano, un ragazzo enigmatico diventa la figura centrale nella ricerca di una nuova speranza.

Chi è questo ragazzo? Perché tutti lo stanno cercando? A volte è meglio non conoscere certe risposte…

Il cast del film comprende Camilo Levigne, Raymond Lee, Hugo “Kato” Quiril, Joshua Grothe, Arben Bajraktaraj, John Bubniak e Sam Hoare.

In attesa di capire quando lo vedremo da queste parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Last Boy on Earth, che ci dà un assaggio della qualità dei suoi VFX e delle vibrazioni alla Blade Runner:

