Trailer per The Last Voyage of the Demeter: Dracula è a bordo, l’equipaggio è spacciato

Titolo originale : The Last Voyage of the Demeter , uscita : 09-08-2023. Regista : André Øvredal.

Universal ha appena sganciato il poster e il trailer di The Last Voyage of the Demeter, film che – naturalmente – si basa sul Dracula di Bram Stoker, su un singolo capitolo per essere precisi, ‘il Diario del Capitano’.

La sceneggiatura di Bragi Schut è rimasta in circolazione per molti anni prima di finire nella mani del regista André Øvredal (Autopsy, Scary Stories to Tell in the Dark), rimaneggiata da Zak Olkewicz (Bullet Train).

Questa la trama ufficiale:

Il capitolo racconta la storia della goletta russa Demeter, noleggiata per trasportare un carico privato – ventiquattro casse di legno non contrassegnate – dalla Carpazia a Londra.

Il film racconterà gli strani eventi che colpirono quell’equipaggio maledetto nel tentativo di sopravvivere al viaggio, tormentato ogni notte da una terrificante presenza a bordo della nave.

Quando finalmente arrivò vicino al porto di Whitby, era solo un relitto. Dell’equipaggio non c’era traccia.

Tra i protagonisti ci sono Corey Hawkins (Kong: Skull Island), Aisling Franciosi, Liam Cunningham, David Dastmalchian, Jon Jon Briones, Stefan Kapicic e Nikolai Nikolaeff, con Javier Botet nel ruolo di Dracula.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di The Last Voyage of the Demeter, che arriverà nei cinema americani l’11 agosto, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

