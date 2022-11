Trailer per The Mean One: il Grinch vuole cancellare il Natale con torture e omicidi brutali

Titolo originale : The Mean One , uscita : 09-12-2022. Regista : Steven LaMorte.

Il libro per bambini Il Grinch del Dr. Seuss è l’ispirazione principale per un nuovo film horror indipendente di prossima uscita, intitolato The Mean One, di cui sono appena stati diffusi il poster e il trailer.

Descritto come una “oltraggiosa parodia slasher”, è stato diretto da Steven LaMorte da una sceneggiatura di Flip e Finn Kobler.

Questa la trama ufficiale:

The Mean One – Il Meschino (David Howard Thornton) è un brontolone peloso e dalla pelle verde travestito da Babbo Natale che vive su una montagna che domina la città di Newville, disprezzando la stagione delle vacanze.

La giovane Cindy You-Know-Who (Krystle Martin), i cui genitori sono stati massacrati dal Mean One venti Natali prima, torna in città per cercare di chiudere la questione … ma quando The Mean One dà il via a un nuovo regno del terrore che minaccia di distruggere il Natale, Cindy troverà un nuovo audace scopo: intrappolare e uccidere quel mostro.

David Howard Thornton è noto tra gli appassionati per essere l’interprete del terrificante Art il Clown nella saga di Terrifier.

Nel cast ci sono anche Chase Mullins, John Bigham, Erik Baker, Flip Kobler e Amy Schumacher.

In attesa di capire se prima o poi lo vedremo anche da queste parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Mean One, che uscirà nelle sale americane il 9 dicembre:

Fonte: YouTube