Trailer per The Nun II: è di nuovo scontro tra suor Irene e Valak

A cinque anni dal primo capitolo (la recensione), Warner Bros. ha diffuso oggi a sorpresa il poster e il primo trailer di The Nun II, sequel che è stato diretto da Michael Chaves (The Conjuring – Per ordine del diavolo) da una sceneggiatura di Ian Goldberg & Richard Naing (“Eli”, “The Autopsy of Jane Doe”) e Akela Cooper (“M3GAN”, “Malignant”).

Questa la trama ufficiale:

1956 – Francia. Un prete viene assassinato. Un male si sta diffondendo.

Seguiamo le vicende di Suor Irene, quando viene a trovarsi nuovamente faccia a faccia con Valak, la suora demoniaca.

Tra i protagonisti del film horror ci sono Taissa Farmiga (“The Nun”, “The Gilded Age”), che ritorna nel ruolo di Suor Irene, Jonas Bloquet (“Tirailleurs”, “The Nun”), Storm Reid (“The Last of Us”, “The Suicide Squad”), Anna Popplewell (“Fairytale”, la trilogia de “Le cronache di Narnia”) e Bonnie Aarons.

In attesa di capire la data di uscita (per ora un generico ‘settembre‘), di seguito trovate intanto il trailer doppiato in italiano di The Nun II, che ci dà un assaggio delle sue tetre atmosfere:

Fonte: YouTube