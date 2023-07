Trailer per The Pod Generation: nel futuro, Emilia Clarke cerca la gravidanza con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale

Titolo originale : The Pod Generation , uscita : 11-08-2023. Regista : Sophie Barthes.

Vertical ha appena diffuso il poster e il trailer di The Pod Generation, fanta-thriller interpretato da Emilia Clarke (Solo, Secret Invasion) e Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange).

Il film è stato scritto e diretto da Sophie Barthes (Cold Souls, Madame Bovary).

Questa la trama ufficiale:

Siamo in un futuro molto prossimo in cui l’Intelligenza Artificiale è di gran moda e la tecnologia ha preso il sopravvento sulla natura in quasi tutti gli aspetti della vita.

Rachel (Clarke) e Alvy (Ejiofor), una coppia di New York pronta a mettere su famiglia. Rachel, dirigente di un’azienda tecnologica in ascesa, ottiene un posto molto ambito presso il Womb Center, che offre alle coppie l’opportunità di condividere la gravidanza in modo più equo grazie a uteri artificiali mobili o pod.

Alvy, botanico e devoto purista dell’ambiente naturale, ha dei dubbi, ma l’amore per Rachel lo spinge a fare un atto di fede. E così, inizia la corsa sfrenata sul loro percorso tecnologico verso la genitorialità.

Nel cast ci sono anche Rosalie Craig, Vinette Robinson e Jean-Marc Barr.

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Pod Generation, che arriverà nelle sale nelle sale l’11 agosto:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube