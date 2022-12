Trailer per The Price We Pay: i criminali Dorff e Hirsch finiscono sotto le grinfie di Ryûhei Kitamura

Titolo originale : The Price We Pay , uscita : 13-01-2023. Regista : Ryûhei Kitamura.

Da Ryûhei Kitamura, il regista di Prossima fermata: l’Inferno, arriva ora The Price We Pay, horror della Lionsgate di cui sono appena arrivati online il poster e il red band trailer:

I protagonisti del film – che è stato classificato Rated R per “strong horror violence, gore and pervasive language” – sono Emile Hirsch (Into the Wild) e Stephen Dorff (Blade).

Questa la trama ufficiale:

Dopo una rapina a un banco dei pegni, Grace viene presa in ostaggio dai ladri.

Costretti a rifugiarsi in una fattoria remota a tarda notte, scoprono una prigione nascosta che contiene prove di sadica violenza e, quando il “Nonno” ritorna a casa, si scatena l’inferno.

Riuscirà Grace a trovare il coraggio di sfuggire al destino straziante dei suoi compagni criminali?.

Nel cast di The Price We Pay ci sono anche Gigi Zumbado (Grace), Tyler Sanders (Danny), Erika Ervin (Jodi), Jesse Kinser (John), Sabina Mach (Carly), Vernon Wells (Il dottore) e Tanner Zagarino..

Christopher Jolley ha scritto la sceneggiatura.

In attesa di capire quando lo vedremo da queste parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Price We Pay, che arriverà direttamente in VOD il 10 gennaio e in alcune sale selezionate americane il 13 gennaio, che ci dà un assaggio di quello che succederà:

Fonte: YouTube