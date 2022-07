Trailer per The Retaliators: sermoni violenti a colpi di hard rock (camei di frontman a pioggia)

Sono da poco arrivati online il poster e il trailer di The Retaliators, thriller low budget che è stato diretto da Samuel Gonzalez Jr. (Battle Scars) e che vede la partecipazione di numerosi personaggi di spicco della scena rack/metal americana.

Questa la trama ufficiale:

Un onesto sacerdote scopre un mondo sotterraneo, oscuro e contorto, mentre cerca risposte sul brutale omicidio di sua figlia.

Tra i protagonisti del film ci sono Michael Lombardi (“Rescue Me”), Marc Menchaca (“Ozark”), Joseph Gatt (“Il Trono di Spade”) oltre al cantante Tommy Lee e a Jacoby Shaddix dei Papa Roach.

Tra i frontman delle band che hanno invece un cameo – e che partecipano naturalmente alla colonna sonora di The Rateliators – ci sono quelli di Five Finger Death Punch, The Hu, Ice Nine Kills ed Escape The Fate.

Di seguito trovate il trailer internazionale di The Retaliators, che arriverà clamorosamente anche nei nostri cinema il 14 settembre, che ci dà un assaggio di quello che vedremo (meno di quello che sentiremo …):

Fonte: YouTube