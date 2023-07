Trailer per The Retirement Plan: Nic Cage è un vagabondo da non far arrabbiare

Titolo originale : The Retirement Plan . Regista : Tim Brown.

One Media ha appena diffuso il poster e il trailer di The Retirement Plan, action comedy con l’infaticabile Nicolas Cage che è stata scritta e diretta da Tim J. Brown (Defendor).

Questa la trama ufficiale:

Quando Ashley (Ashley Greene) e la sua giovane figlia Sarah (Thalia Campbell) vengono coinvolte in un’impresa criminale che mette a rischio le loro vite, la donna si rivolge all’unica persona che può aiutarla: suo padre Matt (Cage), che attualmente vive come un senzatetto su una spiaggia mentre si gode la pensione nelle Isole Cayman.

La loro riunione è però fugace, poiché vengono presto rintracciati dal boss del crimine Donnie (Jackie Earle Haley) e dal suo luogotenente Bobo (Ron Perlman).

Mentre Ashley, Sarah e Matt rimangono invischiati in una rete sempre più pericolosa, Ashley scopre rapidamente che suo padre aveva un passato segreto di cui lei non sapeva nulla e che lui nasconde ben più di quanto sembri.

Il cast del film – che è stato classificato Rated R per ‘violence and pervasive language’ – include anche Ernie Hudson (Ghostbusters) e Joel David Moore (Hatchet).

In attesa di capire quando lo vedremo in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di The Retirement Plan, che arriverà nelle sale negli Stati Uniti il 25 agosto:

