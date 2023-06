Trailer per Transmorphers: Mech Beasts, Asylum rilancia la saga dei cugini poverissimi dei Transformers

La risposta della Asylum alla saga dei Transformers, il franchise Transmorphers, sta per ritornare quest’estate con Transmorphers: Mech Beasts, evidente parodia del recentissimo Transformers – Il Risveglio.

Questa la trama ufficiale:

Venti anni dopo gli eventi di Transmorphers, una nuova e più avanzata specie di robot alieni scende su una Terra ricostruita, minacciando ancora una volta di distruggere il pianeta.

In cabina di regia c’è il il debuttante Michael Su, su sceneggiatura di Joe Roche e Lauren Pritchard.

I protagonisti del film sono invece

Tom Arnold, Anthony Jensen, Jolene Andersen, Tania Fox, Andrew Rogers, Mica Javier, Chad Ridgely, Mark Justice, Charlotte Bjornbak, Jessica DeBonville, Matthew Gademske, Dezaré Foster, Chris Carney, Todd Karner, Geena Alexandra e Angel Mendoza.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Transmorphers: Mech Beasts, che arriverà in alcune sale selezionate degli Stati Uniti a partire dal 30 giugno e sarà in programmazione fino al 6 luglio (per tutti gli altri c’è il VOD):

