Trailer per Una Notte Violenta e Silenziosa: David Harbour è un Babbo Natale che uccide i rapinatori

Universal Pictures ha diffuso oggi il poster il trailer di Una Notte Violenta e Silenziosa (Violent Night), horror che è stato diretto dal regista norvegese Tommy Wirkola (Dead Snow) e prodotto dalla 87North.

Questa la trama ufficiale:

Quando una squadra di mercenari irrompe in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti, la squadra di criminali non è preparata ad affrontare un combattente che li sorprenderà: Babbo Natale (David Harbour) è sul posto e sta per dimostrare perché questo Nick non è un santo.

Il film – che è stato classificato Rated R per “strong bloody violence, language throughout and some sexual references” – è interpretato anche dal vincitore di un Emmy John Leguizamo (John Wick), Edi Patterson (Le pietre preziose), Cam Gigandet (Senza rimorsi), Alex Hassell (Cowboy Bebop), Alexis Louder (The Tomorrow War) e Beverly D’Angelo (National Lampoon’s Vacation).

La sceneggiatura originale è di Pat Casey e Josh Miller, gli autori di Sonic the Hedgehog.

Di seguito – sulle note di Christmas di Darlene Love – il trailer doppiato in italiano di Una Notte Violenta e Silenziosa, che arriverà nei nostri cinema l’1 dicembre:

