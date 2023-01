Trailer per We Have a Ghost (film Netflix): David Harbour è un fantasma birbantello

Titolo originale : We Have a Ghost , uscita : 24-02-2023. Regista : Christopher Landon.

Netflix ha appena diffuso il poster e il trailer di We Have a Ghost, horror comedy che è stata scritta e diretta da Christopher Landon (Auguri per la tua morte).

Tra i protagonisti del film ci sono Anthony Mackie (Synchronic), David Harbour (Hellboy), Tig Notaro (Army of the Dead), Jennifer Coolidge (American Pie), Jahi Di’Allo Winston (Charm City Kings), Erica Ash, Isabella Russo, Niles Fitch, Faith Ford e Steve Coulter.

Questa la trama ufficiale:

La scoperta di un fantasma di nome Ernest che infesta la loro nuova casa trasforma la famiglia di Kevin in vere e proprie star dei social media.

Ma quando Kevin ed Ernest si mettono a indagare sui misteri del passato di Ernest, diventano subito un obiettivo della CIA.

We Have a Ghost è un adattamento di un racconto scritto da Geoff Manaugh intitolato ‘Ernest’ e pubblicato su Vice nell’ottobre del 2004.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di We Have a Ghost, che finirà a catalogo il 24 febbraio, che anticipa un’avventura soprannaturale per famiglie che parrebbe rifarsi a classici come Casper e Beetlejuice:

