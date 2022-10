Trailer per Wendell & Wild (film in stop motion Netflix): si va tra demoni personali e non morti

Henry Selick, il regista di Nightmare Before Christmas e Coraline, ha unito le forze con Jordan Peele (Nope) per il nuovissimo film in stop motion Wendell & Wild, di cui Netflix ha appena diffuso il trailer e il poster.

Questa la trama ufficiale:

Una coppia di fratelli demoni (doppiati nella versione originale al duo Key & Peele) spingono con l’inganno la problematica adolescente Kat Elliott (Lyric Ross) a riportarli nel mondo dei vivi dall’aldilà, scatenando il caos.

Nel cast vocale ci sono anche Angela Bassett (Black Panther), James Hong (Kung Fu Panda), Tamara Smart (A Babysitter’s Guide to Monster Hunting), Natalie Martinez (“The Twilight Zone””), Tantoo Cardinal (Dances With Wolves), Gabrielle Dennis, Igal Naor, David Harewood, Maxine Peake, Ramona Young (“Never Have I Ever”), Sam Zelaya, Seema Virdi, Gary Gatewood e Ving Rhames (Pulp Fiction, Dawn of the Dead).

Le musiche del film sono state curate dal candidato all’Oscar Bruno Coulais (Les Choristes).

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Wendell & Wild, che finirà nel catalogo di Netflix il 28 ottobre, che ci dà un’idea delle sue spettrali atmosfere:

