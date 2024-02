Trailer per Winnie-the-Pooh 2: Blood and Honey, la vita di Christopher Robin è in grave pericolo

Titolo originale : Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 , uscita : 14-02-2024. Budget : $1,000,000. Regista : Rhys Frake-Waterfield.

A un anno dall’uscita di Winnie the Pooh: Sangue e Miele, Jagged Edge Productions ha diffuso oggi il poster e il trailer del sequel Winnie the Pooh: Blood and Honey II del regista Rhys Frake-Waterfield.

Il sequel vedrà protagonisti Winnie the Pooh, Christopher Robin, Pimpi, Uffa/Gufo e Tigro.

Questa la trama ufficiale:

Nel profondo del Bosco dei 100 Acri, una rabbia distruttiva cresce quando Winnie-the-Pooh, Pimpi, Uffa/Gufo e Tigro trovano la loro casa – e le loro vite – in pericolo dopo che Christopher Robin ha rivelato la loro esistenza.

Non volendo più vivere nell’ombra, il gruppo decide così di portare la battaglia nella città di Ashdown, casa di Christopher Robin, lasciando dietro di sé una scia sanguinosa di morte e di caos.

Winnie e i suoi feroci amici dimostreranno a tutti che sono più letali, più forti e più intelligenti di quanto chiunque possa mai immaginare e si vendicheranno di Christopher Robin, una volta per tutte.

Il cast di Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 include Tallulah Evans, Scott Chambers (Dottor Jekyll) nel ruolo di Christopher Robin, Ryan Oliva (Seasoning House) nel ruolo di Winnie-the-Pooh e Peter DeSouza-Feighoney (L’esorcista del papa) nel ruolo del giovane Pooh.

Matt Leslie (Summer of 84) ha scritto la sceneggiatura del sequel slasher.

In attesa di capire la data di uscita, di seguito trovate il trailer internazionale di Winnie the Pooh: Blood and Honey II, che ci dà un assaggio delle atmosfere e della dose di violenza presenti:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube