Trailer per Wonka: Willy apre la fabbrica e incontra il primo Umpa Lumpa

La Warner Bros. ha appena diffuso il poster e il primo trailer di Wonka, prequel del celebre Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato di Mel Stuart, che esplora l’avventurosa storia delle origini del bizzarro Willy Wonka, interpretato da Timothée Chalamet.

Naturalmente, il film è basato sullo straordinario protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, il romanzo per bambini più iconico dell’autore Roald Dahl nonché uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi.

Questa la trama ufficiale:

Wonka racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l’amato Willy Wonka che conosciamo oggi.

Scritto e diretto da Paul King, già sceneggiatore e regista dei film di Paddington, Wonka vede nel suo folto cast anche Calah Lane (“Verrà il giorno…”), il vincitore dell’Emmy e del Peabody Award Keegan-Michael Key (“The Prom”, “Schmigadoon”), Paterson Joseph (“Vigil”, “Noughts + Crosses”), Matt Lucas (“Paddington”, “, “Little Britain”), Mathew Baynton (“The Wrong Mans”, “Ghosts”), Sally Hawkins (“La forma dell’acqua – The Shape of Water”, i film di “Paddington”, “Spencer”), Rowan Atkinson (i film di “Johnny English” e “Mr. Bean”, “Love Actually – L’amore davvero”), Jim Carter (“Downton Abbey”), l’attrice premio Oscar Olivia Colman (“La Favorita”), Natasha Rothwell (“White Lotus”, “Insecure”), Rich Fulcher (“Storia di un matrimonio”, “Disincanto”), Rakhee Thakrar (“Sex Education”, “Quattro matrimoni e un funerale”), Tom Davis (“Paddington 2”, “King Gary”) e Kobna Holdbrook-Smith (“Paddington 2”, “Zack Snyder’s Justice League”, “Il ritorno di Mary Poppins”).

E Hugh Grant interpreta … un Umpa Lumpa!

Simon Farnaby (“Paddington 2”) e Paul King hanno scritto la sceneggiatura, basata su una storia di King e sui personaggi creati da Roald Dahl.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Wonka, che sarà distribuito nelle nostre sale a partire dal 14 dicembre:

Fonte: YouTube