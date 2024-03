TRON: Ares, prima immagine, cast e trama del terzo capitolo della saga

Disney ha svelato oggi la primissima immagine di TRON: Ares, terzo rimandatissimo capitolo della saga iniziata oltre 40 anni fa, la cui uscita è prevista nel 2025.

Il film è diretto da Joachim Rønning (Maleficent – Signora del male), che ha commentato:

Sono entusiasta di far parte del franchise di TRON e di dar vita a questo nuovo film per i fan di tutto il mondo. TRON: Ares si basa su un’eredità di design, tecnologia e narrazione all’avanguardia. Ora più che mai, sembra il momento giusto per tornare nella Rete.

Questa la trama ufficiale:

Un programma altamente sofisticato, Ares, viene inviato dal mondo digitale a quello reale per una pericolosa missione, segnando il primo incontro dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale.

Tra i protagonisti ci sono Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan e Gillian Anderson.

In attesa del trailer, di seguito trovate la prima immagine, che ci dà un assaggio dei costumi:

