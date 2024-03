15 marzo 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 15 marzo 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Variety riporta che la stagione 4 della serie Snowpiercer è stata acquisita da AMC – insieme alle tre precedenti – e sarà finalmente presentata in anteprima all’inizio del 2025. Era già stato annunciato che la quarta sarebbe stata l’ultima stagione dello show prima che la società madre di TNT, Warner Bros. Discovery, decidesse di non mandarla in onda del tutto a causa di tagli nei costi.

– Netflix ha annunciato che “la stagione 7 di Black Mirror, la serie antologica cupa e satirica di Charlie Brooker è già in produzione con sei nuovissimi episodi che saranno trasmessi in streaming nel 2025. Brooker e il team creativo non vogliono rivelare alcuno spoiler specifico, ma anticipano un’importante informazione: uno degli episodi sarà il seguito dell’ormai classico ‘USS Callister‘.”

– Qualche settimana fa è stato riferito che Nicolas Cage sarebbe in trattative per recitare nella versione live-action di Spider-Man Noir della Sony, e ora si scopre che quelle voci sono effettivamente fondate.

Parlando con Collider, l’attore ha infatti confermato che ci sono state “conversazioni” sulla possibilità di riprendere il ruolo già sperimentato vocalmente nel film animato Spider-Man: Un nuovo universo: “Posso dire che abbiamo parlato. Non è un segreto che amo quel personaggio, che è una sorta di mash up di star della Golden Age come Edward G. Robinson, James Cagney e Humphrey Bogart.”

