Un film per L’Ombra dello Scorpione: Paramount punta su Doug Liman

L’Ombra dello Scorpione di Stephen King sta infine per approdare sul grande schermo, e questa volta sarà Doug Liman a dirigerlo. Paramount Pictures ha infatti affidato al regista di Edge of Tomorrow e The Bourne Identity l’adattamento cinematografico del celebre romanzo post-apocalittico del Re del brivido.

Al momento non esiste ancora una sceneggiatura, quindi il progetto è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo. Tuttavia, secondo Variety, Paramount considera il film una priorità e ha deciso di “procedere con aggressività per realizzarlo”.

Non sarà un’impresa semplice, considerando che la versione integrale del romanzo supera le 1.150 pagine. Ridurre una narrazione così vasta in un solo film richiederà un vero e proprio massacro narrativo. E non è affatto detto che possa funzionare: nemmeno una trilogia riuscirebbe forse a rendere giustizia a una storia tanto ampia ed epica. Il racconto si muove tra decine di personaggi e linee temporali, e questa struttura lo ha reso notoriamente difficile da condensare in un formato unico.

Pubblicato per la prima volta nel 1978, L’Ombra dello Scorpione resta una delle opere più ambiziose di King: un’epopea sul Bene e il Male ambientata in un mondo devastato da una pandemia che ha sterminato la maggior parte della popolazione globale.

Tutti i precedenti tentativi di adattamento cinematografico sono falliti. Registi come Ben Affleck, Scott Cooper, David Yates e Josh Boone erano stati coinvolti, ma hanno finito per abbandonare il progetto.

Il libro è stato adattato per la televisione due volte: prima con una miniserie ABC nel 1994 e poi con una miniserie per Paramount+ nel 2020. Ma nessuno, finora, è riuscito a trovare la formula giusta per un adattamento cinematografico davvero efficace.

Questo nuovo film segna anche la prima collaborazione di Doug Liman con Paramount. Di recente, il regista ha lavorato molto con le piattaforme streaming, firmando The Instigators per Apple TV+ e il remake di Road House per Prime Video. Ha inoltre già collaborato con il produttore Tyler Thompson nel 2017 per American Made, che lo ha visto riunirsi con Tom Cruise dopo Edge of Tomorrow.

