Scary Movie, recensione: una reunion divertente che fatica a trovare nuovi bersagli

Dopo tredici anni di assenza e oltre venticinque dal film che aveva trasformato la parodia horror in un fenomeno pop, Scary Movie torna al cinema con la missione di aggiornare la propria comicità a un panorama profondamente cambiato. Nel frattempo l’horror è diventato più autoriale, più ambizioso e molto più consapevole di sé. Il problema è che il film sembra accorgersene solo a metà.

Il ritorno dei Wayans, insieme a quello di Anna Faris e Regina Hall, rappresenta il vero motivo di interesse dell’operazione. Rivedere Cindy, Brenda, Shorty e Ray produce inevitabilmente un effetto nostalgia che il film sfrutta fin dalle prime scene. E per qualche minuto funziona. La chimica tra i protagonisti storici è ancora presente, così come quella comicità fisica, demenziale e volutamente sguaiata che aveva reso memorabili i primi capitoli.

Il punto è che la nostalgia da sola non basta a sostenere una parodia nel 2026.

Come il film originale prendeva di mira Scream, anche questo nuovo capitolo torna ad appoggiarsi quasi interamente alla saga di Ghostface. Una scelta comprensibile, ma anche limitante. Oggi Scream è già diventato un oggetto profondamente meta, una serie che da anni commenta sé stessa, i propri cliché e persino la propria esistenza. Costruire ancora una volta una parodia attorno a quel modello significa rincorrere qualcosa che si è già presa in giro da sola.

Il film non trova mai un bersaglio satirico davvero forte.

Negli ultimi anni l’horror ha offerto materiale enorme per una commedia corrosiva: dall’ascesa di A24 ai fenomeni virali, dall’ossessione per il true crime ai social network, fino ai dibattiti infiniti sul cosiddetto elevated horror. Eppure Scary Movie preferisce quasi sempre la strada più facile. Invece di osservare e deformare i meccanismi del genere, si limita spesso a citarne i titoli più riconoscibili.

Get Out, M3GAN, The Substance, Longlegs, I Peccatori, Terrifier e altri ancora compaiono sotto forma di sketch, riferimenti o brevi deviazioni narrative. Alcuni strappano una risata, altri meno. Nel complesso, però, la sensazione è che il film stia semplicemente spuntando una lista.

Più che una parodia dell’horror contemporaneo, sembra una raccolta di citazioni.

Anche la struttura narrativa soffre dello stesso problema. Dopo una partenza promettente, la storia si trasforma progressivamente in una sequenza di gag di qualità molto altalenante. Il ritmo procede a strappi: una battuta riuscita, due che non funzionano, un cameo, una citazione, un’altra gag sessuale, poi si ricomincia da capo. Più che un racconto, sembra una serie di sketch assemblati attorno a una trama ridotta al minimo indispensabile.

Questo non significa che il film sia privo di momenti divertenti. Al contrario, alcune gag colpiscono nel segno e dimostrano che i Wayans conservano ancora un istinto comico che molti imitatori non hanno mai saputo replicare. Tuttavia, la sensazione è che ogni scena venga tirata troppo per le lunghe. Molti sketch partono bene, trovano rapidamente il proprio punto comico e poi continuano oltre il necessario fino a perdere efficacia.

La comicità arriva spesso prima della scena stessa; il problema è che la scena non se ne accorge.

Anche la componente provocatoria appare meno incisiva di quanto la campagna promozionale lasciasse intendere. Il film scherza su razza, sessualità, identità di genere, linguaggio inclusivo, cultura social e politica contemporanea, ma raramente lo fa con la cattiveria o la precisione che una vera satira richiederebbe. Più che offensivo, risulta spesso prevedibile. Molte battute sembrano costruite per dare l’impressione di essere scorrette senza correre davvero rischi.

C’è però un elemento che impedisce all’operazione di naufragare completamente. La reunion del cast storico funziona.

Anna Faris resta l’arma segreta della saga. Ancora una volta riesce a rendere credibili situazioni assurde e battute improbabili grazie a un tempismo comico praticamente perfetto. Regina Hall continua a essere una presenza irresistibile, mentre Marlon e Shawn Wayans ritrovano senza sforzo la dinamica che aveva reso iconici Shorty e Ray. Quando i quattro condividono la scena, il film ricorda improvvisamente perché il pubblico si fosse affezionato a questo franchise.

Quando Scary Movie funziona, il merito è quasi sempre degli interpreti più che della scrittura.

La nuova generazione di personaggi, invece, rimane soprattutto un pretesto narrativo. Serve a replicare la struttura dei moderni requel horror, ma raramente acquisisce una personalità autonoma. È un limite che conferma il problema principale del film: l’incapacità di decidere se guardare avanti o continuare a vivere nel ricordo dei propri anni migliori.

Ed è proprio qui che emerge la vera debolezza dell’intera operazione.

Scary Movie funziona meglio quando guarda al proprio passato che quando prova a osservare il presente.

Per una saga nata con l’obiettivo di demolire le mode del momento, è un paradosso significativo. Il film arriva in ritardo rispetto a molti dei fenomeni che vorrebbe prendere in giro e non trova mai una chiave abbastanza brillante per renderli davvero comici. Quello che resta è una reunion simpatica, a tratti divertente, ma incapace di giustificare pienamente il proprio ritorno.

Ci sono risate, cameo ben piazzati e un sincero affetto per i personaggi che hanno reso celebre la serie. Non basta, però, a nascondere una realtà piuttosto evidente: la satira horror si è evoluta, il pubblico è cambiato e Scary Movie sembra ancora convinto che basti riproporre la vecchia formula per ottenere lo stesso risultato.

Per un franchise nato per prendere in giro i cadaveri del cinema horror, finire trasformato in uno di essi è probabilmente la battuta più crudele di tutte.

Restate seduti per le scene mid-credits.

Al cinema dal 4 giugno.

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