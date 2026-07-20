LEGO One Piece ha un trailer: Usop riscrive tutta la storia per Netflix

Netflix ha pubblicato il primo trailer di LEGO One Piece, lo speciale animato in due parti che ripercorrerà le avventure dei Pirati di Cappello di Paglia raccontando gli eventi delle prime due stagioni della serie live-action in una veste completamente nuova… e decisamente più folle.

La particolarità del progetto è che l’intera storia viene narrata da Usop, il membro della ciurma celebre per le sue esagerazioni e per la tendenza a reinventare la realtà. Il risultato è una versione ironica e volutamente inaffidabile delle imprese di Luffy e compagni, ricostruite con i celebri mattoncini LEGO.

Nel teaser, Usop racconta al nuovo arrivato Tony Tony Chopper le imprese dei Pirati di Cappello di Paglia dal Mare Orientale fino all’ingresso nella Rotta Maggiore.

Naturalmente la sua versione dei fatti è tutt’altro che fedele. Durante il racconto si attribuisce imprese mai compiute, si descrive come il vero protagonista della ciurma e modifica continuamente gli eventi per apparire più coraggioso e importante.

Persino Zoro, in una delle gag mostrate nel trailer, si ritrova a esclamare quanto Usop sia incredibile, salvo correggersi immediatamente con un perplesso: «Non ho mai detto una cosa del genere!».

Il tono dello speciale punta quindi tutto sull’umorismo, trasformando i momenti più iconici della serie Netflix in una parodia affettuosa raccontata dal narratore meno affidabile dell’intero universo di One Piece.

A doppiare le versioni LEGO dei protagonisti sarà lo stesso cast della serie live-action.

Torneranno quindi Iñaki Godoy (Luffy), Emily Rudd (Nami), Mackenyu (Zoro), Jacob Romero Gibson (Usop), Taz Skylar (Sanji) e Mikaela Hoover, che presta la voce a Tony Tony Chopper.

Secondo lo showrunner Tom Hyndman, l’obiettivo era creare uno speciale capace sia di introdurre i nuovi spettatori al mondo di One Piece, sia di offrire ai fan una prospettiva completamente diversa sulle prime due stagioni.

«Volevamo realizzare qualcosa che aiutasse i nuovi spettatori a entrare nel vastissimo universo di One Piece, offrendo allo stesso tempo ai fan di lunga data un modo nuovo e divertente di rivivere le storie iconiche delle prime due stagioni.»

Lo stesso Hyndman ha spiegato che il ritorno del cast originale ha permesso agli attori di improvvisare molte battute durante il doppiaggio, rendendo lo speciale ancora più spontaneo e divertente.

L’uscita rappresenta un modo originale per accompagnare l’attesa della terza stagione della serie live-action, le cui riprese si sono concluse nelle scorse settimane e che arriverà sulla piattaforma nel corso del 2027.

Lo stesso anno debutterà anche il remake anime di One Piece, confermando come il franchise creato da Eiichirō Oda continui a espandersi attraverso progetti sempre più diversi tra loro.

Di seguito potete vedere il primo trailer ufficiale di LEGO One Piece, in arrivo su Netflix dal 29 settembre.

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