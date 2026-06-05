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È morto Anthony Stewart Head, il Giles che ha segnato un’intera generazione di fan di Buffy

05/06/2026 news di Stella Delmattino

L'attore britannico, scomparso a 72 anni per complicazioni dovute a una polmonite, era diventato un'icona della televisione grazie al ruolo di Rupert Giles nella serie cult

Anthony Stewart Head buffy serie

Il mondo della televisione e milioni di appassionati di Buffy l’ammazzavampiri sono in lutto per la scomparsa di Anthony Stewart Head, morto all’età di 72 anni.

La notizia è stata confermata dalle figlie Emily Head e Daisy Head, che hanno spiegato come l’attore si sia spento serenamente circondato dalla famiglia a causa di complicazioni legate a una polmonite.

In una dichiarazione diffusa alla BBC, le due figlie hanno ricordato il padre con parole cariche di affetto:

«È con il cuore pesante che annunciamo la morte del nostro straordinario padre. È stato, e sarà per sempre, un onore e un privilegio essere sue figlie e aver visto in prima persona l’impatto che lui e il suo lavoro hanno avuto su così tante persone.»

Nato a Londra il 20 febbraio 1954, Anthony Stewart Head proveniva da una famiglia profondamente legata al mondo dello spettacolo. Il padre Seafield Head era un documentarista, la madre Helen Shingler un’attrice, mentre il fratello Murray Head ha costruito una lunga carriera come attore e musicista.

Dopo gli esordi a teatro in produzioni come Godspell, The Rocky Horror Show e Rope, Head si affermò progressivamente tra televisione e palcoscenico, ma fu alla fine degli anni Novanta che arrivò il ruolo destinato a renderlo celebre in tutto il mondo.

Nel 1997 entrò infatti nel cast di Buffy l’ammazzavampiri nei panni di Rupert Giles, il bibliotecario e Osservatore incaricato di guidare Buffy Summers nella sua lotta contro vampiri, demoni e altre minacce soprannaturali.

Nel corso delle sette stagioni della serie, Giles divenne molto più di una semplice figura di supporto. Mentore, padre adottivo, consigliere e talvolta combattente, il personaggio interpretato da Head rappresentò il cuore emotivo dello show e uno dei motivi principali del suo successo.

Grazie alla sua capacità di alternare autorevolezza, ironia, vulnerabilità e umanità, l’attore trasformò Giles in uno dei personaggi più amati della televisione fantastica moderna.

Anche dopo la conclusione della serie, il suo legame con il franchise non si interruppe mai completamente, alimentando per anni il desiderio dei fan di vedere realizzato uno spin-off dedicato al personaggio.

La carriera di Anthony Stewart Head, tuttavia, andò ben oltre Sunnydale.

Nel corso degli anni apparve in produzioni come Little Britain, Persuasion, The Iron Lady accanto a Meryl Streep e nel cult horror-musical Repo! The Genetic Opera.

Più recentemente aveva conquistato una nuova generazione di spettatori grazie al ruolo di Rupert Mannion nella serie Ted Lasso, dove interpretava l’ex marito manipolatore di Rebecca Welton.

Capace di passare con naturalezza dal dramma alla commedia, dal fantasy al musical, Head è stato uno di quegli interpreti in grado di lasciare un segno duraturo in ogni progetto a cui prendeva parte.

Gli sopravvivono le figlie Emily e Daisy Head. La sua storica compagna Sarah Fisher era invece scomparsa lo scorso anno.

Per molti spettatori Anthony Stewart Head resterà per sempre il volto di Rupert Giles, il saggio Osservatore che, libro alla mano, aiutava Buffy e la Scooby Gang ad affrontare le tenebre.

Un personaggio diventato iconico grazie al talento e al carisma di un attore che ha saputo conquistare generazioni di fan.

© Riproduzione riservata

Tags:Buffy
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