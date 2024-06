18 giugno 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 18 giugno 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Mentre i fan attendono con impazienza la seconda e ultima stagione della serie animata Arcane, Netflix ha confermato che sono in fase di sviluppo degli spinoff. Questi progetti amplieranno l’universo al di la dei due personaggi principali, Jinx e Vi. La seconda stagione chiuderà l’arco delle sorelle, ma ci sono altre storie da esplorare. Il co-creatore di Arcane, Christian Linke, ha condiviso in un nuovo video che il team creativo ha sempre avuto in mente un finale preciso per la serie animata e ha poi accennato a ciò che verrà per il franchise di League of Legends sul lato animazione:

Attualmente stiamo lavorando ai nostri prossimi progetti televisivi e cinematografici e speriamo di poterne condividere altri entro la fine dell’anno”.

– Sony Pictures sta ufficialmente procedendo col sequel di Uncharted del 2022. La notizia è stata confermata dal presidente della distribuzione internazionale, Steven O’Dell, durante l’evento CineEurope, in cui sono stati elencati i film attualmente in lavorazione. Non sono stati forniti dettagli sulla storia.

– James Gunn ha rivelato nel commento audio di Guardiani della Galassia Vol. 3 che il primo Groot è apparso in realtà solo in un film:

Qui vediamo Groot ricostituirsi. Ricresce nel corso del film. Groot, ovviamente, ora è il giovane Groot adulto. A volte lo chiamiamo ‘Swole Groot’. È Baby Groot, in uno stato adulto e giovanile. E credo che qui si cominci a capire che questo Groot non è lo stesso Groot del primo film. Molti credono che il primo Groot sia rinato in questa nuova forma. Non è così. Questo è un Groot completamente diverso dal primo Groot.

James Gunn lascia intendere di aver scritto una storia complicata per Groot e di aver avuto delle ragioni narrative solide per sostituire Groot con un duplicato esatto.

– La Universal Pictures aveva recentemente spostato il quarto film – ancora senza titolo – di Jordan Peele dalla data di uscita originaria prevista per il 25 dicembre di quest’anno, e ora ha rivelato la nuova collocazione: il 23 ottobre 2026. Al momento non sia ha un’idea di cosa parlerà.

