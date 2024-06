Teaser per Smile 2: la maledizione tormenta una star del pop

A un paio d’anni dal primo capitolo (la recensione), Eagle Pictures ha oggi lanciato a sorpresa il poster e il primo teaser trailer di Smile 2, sequel che è stata ancora una volta scritto e diretto da Parker Finn.

La trama ufficiale:

Sul punto di iniziare un nuovo tour mondiale, la star internazionale del pop Skye Riley (Naomi Scott) inizia a vivere esperienze sempre più terrificanti e incomprensibili.

Schiacciata dalle crescenti angosce e dalle pressioni della notorietà, Skye è costretta a confrontarsi con il suo passato oscuro per riprendere in mano la sua vita prima che vada in pezzi.

I protagonisti del film horror sono Naomi Scott (Aladdin), Kyle Gallner (Smile), Rosemarie DeWitt (“The Staircase”), Lukas Gage (“The White Lotus”), Dylan Gelula (Dream Scenario), Raúl Castillo (Army of the Dead) e Miles Gutierrez-Riley (The Wilds).

In attesa di vederlo nei nostri cinema ad Halloween, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano di Smile 2, che ci dà un assaggio di quello che ci aspetta:

