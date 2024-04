9 aprile 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 9 aprile 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Sono passati oltre dieci anni dall’ultima volta che abbiamo sentito parlare del remake da parte di James Cameron del classico film fanta-avventuroso Viaggio Allucinante del 1966, ma nel corso di un evento tenutosi recentemente a Parigi il filmmaker ha offerto un inaspettato aggiornamento sul progetto:

Lo stiamo sviluppando da diversi anni e pensiamo di realizzarlo molto presto. Raquel Welch non è disponibile, ma pensiamo di poter fare un buon film.

– Abbiamo la prima immagine ufficiale del film Bride!, re-immaginazione del classico della Universal La moglie di Frankenstein che è stato diretto da Maggie Gyllenhaal e vede tra i protagonisti Christian Bale e Jessie Buckley. Data di uscita: 3 ottobre 2025.

La trama:

Un Frankenstein solitario si reca nella Chicago degli anni ’30 per chiedere l’aiuto del dottor Eufronio affinché gli crei una compagna. I due ‘rinvigoriscono’ quindi una giovane donna assassinata e così nasce la Sposa. La donna va però ben oltre le loro intenzioni, dando vita a una storia d’amore infuocata, attirando l’attenzione della polizia e aprendo le porte a un movimento sociale selvaggio e radicale.

– A24 ha lanciato il primo trailer e il poster di MaXXXine, horror thriller scritto e diretto da Ti West e interpretato da Mia Goth che completa una trilogia che comprende anche i X – A sexy horror story e Pearl —> i dettagli

– Peacock ha diffuso il primo teaser trailer e il poster di Those About To Die, serie drammatica sui gladiatori curata da Roland Emmerich e interpretata dal due volte premio Oscar Anthony Hopkins —> i dettagli

– Hasbro Inc. ha annunciato uno speciale evento al cinema, pensato per celebrare i quattro decenni del franchise TRANSFORMERS con TRANSFORMERS. 40th ANNIVERSARY EVENT. Per onorare l’eredità della property, l’evento proporrà sul grande schermo – nei giorni 15, 18 e 19 maggio – alcuni episodi della classica serie animata del 1984 “THE TRANSFORMERS”.

Questa speciale esperienza cinematografica riporterà i fan alle origini: alcuni dei doppiatori originali di TRANSFORMERS, tra cui Peter Cullen (voce originale di Optimus Prime) e Frank Welker (voce originale di Megatron), si riuniranno per la prima volta dopo decenni per ritrovare i propri personaggi e ricreare la magia della serie animata del 1984. Un esclusivo backstage del doppiaggio dell’episodio pilota, More Than Meets the Eye, Part 1, comparirà su split screen, seguito da una proiezione tradizionale dei tre episodi successivi della serie.

Il poster:

