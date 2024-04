Trailer per MaXXXine: Ti West scatena il Night Stalker sulle tracce della pornostar Mia Goth

A24 ha lanciato il primo trailer e il poster di MaXXXine, horror thriller scritto e diretto da Ti West che completa una trilogia che comprende anche i X – A sexy horror story e Pearl.

Questa la trama ufficiale:

Nella Hollywood degli anni ’80, la star del cinema per adulti e aspirante attrice Maxine Minx (Mia Goth) ottiene finalmente la sua grande occasione. Ma mentre un misterioso assassino insegue le star di Hollywood, una scia di sangue minaccia di rivelare il suo sinistro passato.

Mia Goth ha raccontato:

Vedo MaXXXine come un film di supereroi – è così che ho letto la sceneggiatura. Maxine, come personaggio, ha fatto molta strada. È una sopravvissuta, ne ha passate tante. Quando la incontriamo di nuovo, in questo nuovo mondo in cui si trova ora, ha davvero lottato per tutto ciò che ha, e non ha intenzione di rinunciarvi.

Nel cast ci sono anche Halsey, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Lily Collins, Giancarlo Esposito e Kevin Bacon.

In attesa di capire se arriverà dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di MaXXXine, che uscirà nei cinema americani il 5 luglio, che rivela che il misterioso serial killer che si aggira per le strade della metropoli è il famigerato Night Stalker, realmente esistito:

Fonte: YouTube