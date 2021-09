I Cavalieri dello Zodiaco: trama e protagonisti del film live action hollywoodiano

Titolo originale : Saint Seiya: Knights of the Zodiac . Regista : Tomek Baginski.

A qualche mese dalla clamorosa conferma da parte di Famke Janssen, l’Hollywwod Reporter rivela oggi l’intero cast dei protagonisti di Knights of the Zodiac, versione live action a lungo rimandata realizzata da Toei Animation e Sony Pictures Worldwide Acquisitions del popolare cartone animato I Cavalieri dello Zodiaco (o Saint Seiya).

Tra i protagonisti del film – che sarà girato tra Ungheria e Croazia – troveremo il giapponese Mackenyu (il figlio del leggendario Sonny Chiba), Madison Iseman (Annabelle 3), Sean Bean (Il Signore degli Anelli), Nick Stahl (Terminator 3 – Le macchine ribelli), Diego Tinoco e Mark Dacascos (John Wick 3).

Il regista è Tomasz “Tomek” Bagiński, produttore esecutivo della serie The Witcher. La sceneggiatura più recente è stata scritta da Josh Campbell e Matt Stuecken (10 Cloverfield Lane).

Il manga e il relativo anime, creati da Masami Kurumada e introdotti per la prima volta nel 1986, raccontavano di guerrieri conosciuti come I Cavalieri dello Zodiaco che ‘raccoglievano’ i loro rispettivi poteri dalle costellazioni, che si riunivano per difendere la dea reincarnata Atena da altre divinità che intendono conquistare il potere sul mondo.

Questa la trama ufficiale del film dal vivo, che viene etichettato come una storia delle origini:

Seiya (Mackenyu) è un orfano che vive per strada. Quando un’energia mistica conosciuta come Cosmo si risveglia dentro di lui, il ragazzo decide di intraprende un viaggio per conquistare l’antica armatura greca di Pegasus e di scegliere da che parte schierarsi nella battaglia soprannaturale per il destino di Sienna (Iseman), una giovane che lotta per controllare il suo divino potere.

Sappiamo inoltre che Sean Bean interpreta un mentore di nome Alman Kiddo, un uomo che recluta Seiya nell’ordine dei Cavalieri, che ha fondato quando ha scoperto la dea reincarnata; mentre Diego Tinoco è un uomo ingaggiato per uccidere la vulnerabile dea.

A occuparsi delle coreografie è stato chiamato lo stuntman veterano Andy Cheng, già coordinatore dei combattimenti nel recente Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli dei Marvel Studios.

In attesa di novità, di seguito trovate la storica sigla del cartone animato dei Cavalieri dello Zodiaco:

© Riproduzione riservata