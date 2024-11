Arcane, la serie: tre progetti spin-off confermati in fase di sviluppo

Netflix e Riot Games stanno espandendo l’universo di Arcane con nuovi spin-off ambientati nel mondo di League of Legends. Dopo la conclusione della serie animata con due stagioni e 18 episodi, è stato confermato che il team creativo sta sviluppando tre spin-off ambientati in luoghi iconici dell’universo di League of Legends: Noxus, Ionia e Demacia.

Lo showrunner Christian Linke ha rivelato durante un’intervista con lo streamer di Twitch Necrit94:

“Stiamo investendo molto in Noxus, Ionia, Demacia. […] Partiamo davvero dalle storie dei personaggi. Ma sono molto fiducioso che stiamo investendo nelle storie giuste. […] Abbiamo molti dati, sappiamo quali personaggi il nostro pubblico ama e utilizza di più.”

Anche se non sono stati forniti dettagli su quali personaggi saranno al centro di questi progetti, Linke ha sottolineato che questi campioni sono stati scelti non per il loro tasso di vittoria nel gioco, ma per quanto sono apprezzati secondo la lore:

“Abbiamo molto fandom, molto interesse.”

Un universo in espansione con storie uniche

I futuri progetti legati ad Arcane saranno inizialmente limitati alle tre regioni sopra menzionate, ma Linke ha specificato:

“Stiamo considerando ogni regione.“

Inoltre, ha confermato che una delle prossime serie è già in sviluppo da circa un anno. Linke ha anche chiarito che gli spin-off saranno molto diversi tra loro, spiegando:

“Stiamo lavorando su una serie di nuovi progetti derivati. Vogliamo raccontare più storie nelle diverse regioni, per i diversi personaggi. E queste saranno molto, molto diverse l’una dall’altra. Alcune saranno più giocose, altre più serie e cupe. Arcane è solo il primo passo di un sogno narrativo molto, molto più grande.”

Un focus su nuove tonalità narrative

Durante un’intervista precedente, Linke ha evidenziato il desiderio di esplorare maggiormente le sfumature più leggere e giocose dell’universo di League of Legends:

“Personalmente, penso che in termini di narrazione non abbiamo fatto abbastanza con l’angolo più giocoso del nostro IP. E sicuramente voglio concentrarmi su qualcosa di più grande in quella direzione. […] Di nuovo, ci sono molti progetti che stiamo esplorando, ma a livello personale non abbiamo fatto abbastanza per il nostro pubblico in quella tonalità particolare. Sono molto entusiasta di fare di più lì.”

Un futuro promettente per i fan

Mentre Arcane è stato solo l’inizio, il team creativo sembra intenzionato a diversificare l’esperienza narrativa con storie ambientate in ambientazioni e toni completamente differenti. Che si tratti di trame leggere e fantasiose o di storie più cupe e drammatiche, i nuovi progetti puntano ad arricchire ulteriormente l’universo di League of Legends, rispondendo agli interessi del vasto fandom.

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano della stagione 2 di Arcane:

