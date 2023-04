Dead Ringers / Inseparabili: la recensione della serie con due Rachel Weisz (su Prime Video)

Considerato da anni il maestro del body horror, David Cronenberg è il singolare talento dietro a classici come Videodrome, La mosca, Scanners e altri ancora. Dead Ringers / Inseparabili del 1988 (la recensione) basato sulla vita di Stewart e Cyril Marcus, vedeva i due ginecologi gemelli interpretati da Jeremy Irons scendere nell’inferno delle dipendenze. È un’opera quasi perfetta, quindi un remake seriale per la TV, ‘ma questa volta con al centro due donne’, non era necessariamente un’idea gradita dai fan.

Forse contro ogni aspettativa, la versione ‘modernizzata’ finita da poco su Prime Video è sorprendente, e amplia i temi là trattati, si concentra sull’orrore e mette in mostra – se ce ne fosse bisogno – il talento di Rachel Weisz, che buca lo schermo per tutti i 6 episodi da un’ora.

Come nel film, l’attrice interpreta le ginecologhe gemelle Elliot e Beverly Mantle, brillanti medici che vogliono rivoluzionare la fertilità e il processo del parto. Con il sostegno di una ricca investitrice (Jennifer Elhe), le due gemelle aprono un centro per le nascite ‘su misura’ che ha lo scopo di destigmatizzare la gravidanza e il corpo delle donne: le clienti vengono chiamate ‘ospiti’ piuttosto che pazienti perché, come Beverly si affretta a sottolineare, la gravidanza non è una malattia.

Ma le due donne sono molto diverse: Beverly è timida, gentile e materna, mentre Elliot è immatura , tagliente e pericolosa. Si tratta di un grande doppio ruolo duale di cui Rachel Weisz sembra essere entusiasta, quindi avere Beverly quasi sempre con i capelli raccolti ed Elliot con i capelli sciolti è un po’ eccessivo e non necessario, quando anche il modo in cui ciascuna sorella mangia una mela è deliziosamente caratteristico.

Con l’aumentare del successo delle gemelle, crescono anche le tensioni tra le due. Beverly si occupa solo di donne e bambini, mentre Elliot si occupa solo di scienza, utilizzando il laboratorio per lavorare su innovazioni incredibilmente rivoluzionarie che a volte sono illegali, insieme a un suo amico, l’assistente di laboratorio caduto in disgrazia Tom Capgas (Michael Chernus), che è costretto a mantenere i suoi segreti a causa del suo passato losco.

Capgas prende presumibilmente il nome dalla ‘sindrome di Capgas‘, una patologia in cui chi ne soffre ha l’illusione che una persona cara sia stata sostituita da un suo sosia identico.

È ovviamente in sintonia tematica con la serie, ma è anche probabile che si tratti di un Easter Egg per il sottovalutato Spider di David Cronenberg: è la sindrome di cui soffriva Ralph Fiennes. Non è l’unico riferimento diretto presente nella serie, con scene girate in maniera identica al film e cenni ad altri lavori del regista canadese.

La showrunner Alice Birch ama evidentemente David Cronenberg al punto da assicurarsi che il suo progetto sia davvero molto diverso da quello del 1988: stesso titolo ma conclusioni diverse e focus diverso, due prodotti che possono essere apprezzati fianco a fianco.

Anche la ‘femminilizzazione’ di Dead Ringers / Inseparabili non è da meno: una ginecologa alle prese con problemi di fertilità cambia le dinamiche; il fatto che si tratti di donne e che quindi non abbiano paura o disgusto del corpo femminile crea un’atmosfera molto diversa rispetto ai Mantle di David Cronenberg, che sviluppavano grotteschi strumenti ginecologici per ‘donne mutanti‘.

Difficoltà di concepimento, etica, aborto spontaneo, parto prematuro, menopausa e dibattito antiabortista sono temi molto presenti. E il sangue. Tanto sangue. Le scene di Beverley che perde una gravidanza sono mostrate all’inizio del primo episodio e si ripetono molte altre volte.

L’elemento del triangolo amoroso si presenta sotto forma della Genevieve di Britne Oldford (presumibilmente dal nome di Geneviève Bujold, che nel film interpretava proprio l’interesse amoroso centrale), un’attrice di cui Beverly si innamora e che minaccia di mettersi tra le due gemelle.

I punti salienti del film vengono centrati, ma in questa serie c’è molto di più da esplorare. L’episodio principale è il quinto, diretto da Karyn Kusama di Jennifer’s Body, che vede le gemelle recarsi in Alabama per assistere al parto di quattro gemelli in una famiglia con una lunga discendenza di gemelli.

È opprimente e strano, con un paio di sequenze memorabili che esplorano il lavoro di James Marion Sims, il “padre della ginecologia moderna” che sperimentò su una diciassettenne schiavizzata e sostanzialmente la torturò in nome della scienza.

Non c’è mai stato un esempio più chiaro del perché abbiamo bisogno di una “madre” della ginecologia e non di un “padre”. È estremamente agghiacciante sullo sfondo dell’erosione dei diritti delle donne sul proprio corpo nel 2023.

Il regista di La fuga di Martha, Sean Durkin, si occupa dei primi due potenti episodi e co-dirige l’ultimo insieme alla regista di The Strange Ones, Lauren Wolkstein, dietro alla mdp anche del quarto episodio, mentre la regista e produttrice di Gossip Girl 2021, Karena Evans, tiene le redini (tra le altre cose) del terzo.

Al di fuori degli elementi discorsivi più ampi, l’attenzione di Dead Ringers / Inseparabili si concentra sull’orrore della famiglia. La visita dei genitori delle ragazze è assolutamente straziante. Un flashback della loro esperienza nel prendersi cura di Beverly ed Elliot da bambine è spaventoso. L’installazione artistica dell’enigmatica assistente delle gemelle, Greta (Poppy Liu), parla del trauma e dei rischi per le donne durante il parto. E naturalmente l’incapacità delle gemelle di vivere l’una con l’altra – o senza l’altra – è fondamentale.

I sei episodi sono ricchi di idee, forse anche troppe. I dialoghi sono a volte così intelligenti e veloci da risultare eccessivamente teatrali (il che si adatta al background della Birch come drammaturgo). Ma la conclusione è un po’ frustrante e troppo scontata. E alla fine ci sono molti fili sciolti che avrebbero potuto beneficiare di un po’ più di tempo per dipanarsi.

Eppure siamo davanti a una televisione coraggiosa e senza fronzoli, con Rachel Weisz che brilla in tutto e per tutto, soprattutto nel ruolo della psicopatica Elliot, con il suo sorriso sfacciato e seducente che svela fin troppo, pur dicendoti che non ne sai nemmeno la metà di quello che pensa. È una serie ricca e complessa, come le gemelle stesse.

Di seguito – sulle note di Tainted love dei Soft Cell – trovate il full trailer doppiato in italiano di Dead Ringers / Inseparabili, nel catalogo di Prime Video dal 20 aprile:

© Riproduzione riservata