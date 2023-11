Dossier: i demoni di Akuma Kun, serie animata che rilancia i personaggi di Shigeru Mizuki

Grimori, evocazioni demoniache, sacrifici, eventi inspiegabili, spiriti e perfino Satana in persona, Akuma Kun, serie animata in 12 eposodi a catalogo su Netflix tratta dal manga di Shigeru Mizuki (la recensione), rielabora la narrazione paranormale e le gerarchie infernali in versione cartoonesca.

La storia ruota intorno ad Akuma Kun, per l’appunto, un ragazzo con poteri straordinari che collabora Mephisto III, mezzo demone e mezzo umano, come investigatore del paranormale per risolvere omicidi e misteri, e coglie intanto l’occasione per interrogarsi su temi fondamentali come la famiglia, l’amicizia, e l’essenza dell’essere umano.

Scopriamo chi sono i demoni che compaiono nel corso dei 12 episodi:

Ichiro Umoregi, Mephisto III e Shingo Umoregi: i protagonisti e la magia nera

Anzitutto partiamo dal protagonista Ichiro Umoregi, chiamato però da tutti Akuma-Kun, per la precisione il secondo nel suo genere visto che ne compare uno ogni 10.000 anni. Ichiro ha il potere di evocare i demoni o rigettarli nell’oscurità aprendo un portale alle parole “Elohim Essaim”. Così, insieme al suo partner Mephisto III apre l’Istituto di ricerca sul Millenariato dove investiga sul paranormale. Il suo obbiettivo primo è quello di creare il Regno Millenario, un paradiso dove tutti gli umani possano essere felici.

Mephisto III, mezzo demone e mezzo uomo che assiste Akuma-Kun nelle sue indagini sull’occulto e per colpa della metà umana ha difficoltà a passare dai cerchi magici con cui viene evocato.

Shingo Umoregi, ossia il primo Akuma-Kun, è il padre adottivo di ichiro che si aggira con il vecchio mantello e il bastone consumato come segno del suo rispetto all’eredità del Dottor Faust e che sembra un bambino perché trascorre molto tempo nel regno dei demoni, e qui le leggi spazio temporali sono diverse.

Avidità, gola, invidia, rabbia, fama e le loro incarnazioni demoniache

Tra i demoni incontrati da Ichiro nelle sue indagini sul paranormale, molti si sfruttano i vizi, le debolezze e desideri dei mortali per stipulare patti, possederli o nutrirsene.

Gremory, il demone dell’avidità si manifesta in concomitanza una serie di morti misteriose ed è strettamente collegato alla giovane Ina Ashanabe e sembrerebbe qui avido d’amore, pur non essendo abituato a divorarlo e perciò, secondo le sue parole, “perde il controllo”.

Satana, è richiamato sulla Terra da Tobayama, un goloso ossessionato da cibi rari e prelibati che ne vuole assaggiare la carne.

Come il Diavolo stesso chiarisce, sono i desideri incontrollabili a richiamarlo e predice ad Akuma-Kun che quando il suo cuore ne sarà pervaso si rincontreranno e lo divorerà.

Leviatan, demone dell’invidia, si nutre e infiamma la rivalità e la gelosia tra due registi famosi, Ei e Bito. Quindi, prende parte alla ricerca di un film scomparso e maledetto perché frutto di un patto con un demone e perciò porta sventura a chiunque lo veda.

Eligor, demone del dolore del conflitto, si impossessa di un appassionato di videogiochi che il migliore amico cercherà di salvare.

Legba, il demone dell’incrocio, leggenda vuole dal musicista Rodrigo Johnson, strinse un patto e diventò famoso. Tuttavia, poi lo inseguì tutta la vita per reclamare il suo compenso…

Demoni troppo umani e angeli demoniaci

Le incarnazioni demoniache sono le più varie e includono anche creature infernali dall’aspetto angelico e demoni “artificiali” messi insieme da altri e poi abbandonati a se stessi, non tutti però sono malvagi.

Il demone emulatore è frutto di un esperimento ed è stato realtà creato da una setta come una sorta di mostro di Frankenstein. I suoi membri pare si siano sciolti e, dopo essere stato abbandonato, viene salvato e cresciuto da un umano, perciò lui stesso vorrebbe diventarlo.

Infine resta da svelare l’identità di Aeshma, ma chi sarà mai?

Per rispondere dovrete vedere la serie animata di Akuma-Kun fino all’ultimo episodio…

