First Kill: 7 foto, poster e data di uscita per la serie coi vampiri di Netflix

Netflix ha diffuso oggi le prime immagini e il poster di First Kill, serie horror coi vampiri destinata a un pubblico young adult che vede tra i produttori esecutivi Emma Roberts.

Questa la trama ufficiale:

Quando arriva il momento per la vampira adolescente Juliette (Sarah Catherine Hook) di compiere la sua prima uccisione in modo da poter prendere il posto che le spetta in una potente famiglia di vampiri, mette gli occhi su una nuova ragazza in città di nome Calliope (Imani Lewis).

Ma, con grande sorpresa di Juliette, Calliope è una cacciatrice di vampiri, proveniente da una famiglia di celebri assassini.

Entrambi scopriranno presto che l’altra non sarà così facile da uccidere e, sfortunatamente, troppo facile innamorarsene.

Il cast completo include:

I Burn (cacciatori di mostri)

Aubin Wise come “Talia”

Jason Robert Moore come “Jack”

Dominic Goodman come “Apollo”

Phillip Mullings Jr. come “Theo”

I Fairmont (vampiri)

Elizabeth Mitchell come “Margot”

Will Swenson come “Sebastian”

Gracie Dzienny come “Elinor”

Dylan McNamara come “Oliver”

Cast aggiuntivo:

MK xyz come “Tess”

Jonas Dylan Allen come “Ben”

Roberto Mendez come “Noah”

Jet Wilkinson (The Chi, Le regole del delitto perfetto) ha diretto i primi due episodi di First Kill, che è stata scritta da Felicia D. Henderson e Victoria “V.E.” Schwab. Felicia D. Henderson è anche la showrunner.

In attesa del trailer, di seguito (e sopra) trovate alcune immagini di First Kill, la cui prima stagione debutterà il 10 giugno:

Fonte: Netflix