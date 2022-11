Frank Darabont su The Walking Dead: “Progettai un arco molto diverso per Andrea; vi svelo i dettagli”

Sono tanti gli attori apparsi nell’universo di The Walking Dead nel corso delle ultime undici stagioni. Pochissimi dei personaggi della prima stagione sono rimasti in vita fino alla fine e molti volti nuovi si sono avvicendati dall’inizio della serie nel 2010. Alcuni personaggi hanno avuto una fine inaspettata che ha sorpreso i fan, in quanto si discostavano dalle trame delle loro controparti a fumetti, ma questo ha fatto sì che lo show si muovesse in modi sorprendenti.

In una recente intervista con /Film, il creatore di The Walking Dead e primo showrunner, Frank Darabont, ha parlato dell’arco narrativo che aveva previsto per il personaggio di Andrea, interpretato dall’attrice Laurie Holden.

Nella serie, Andrea è morta prematuramente alla fine della terza stagione. Nei fumetti, ha continuato a sviluppare una relazione con il protagonista Rick Grimes, arrivando fino al numero 167. Sebbene Andrea fosse destinata a ‘durare’ più a lungo, Frank Darabont spiega che avrebbe spinto la sua storia in una direzione diversa:

Il ruolo di Laurie in The Walking Dead era stato pensato da me affinché avesse un arco narrativo sostanziale che non si è mai realizzato. Sarebbe passata dall’essere una ragazza mentalmente scombussolata, super egocentrica, gravemente traumatizzata e arrabbiata all’estremo opposto: il loro soldato più affidabile, un asso come cecchino e una donna adulta che si dedica solamente al sacrificio di sé e alla protezione del gruppo.

E la sua relazione con Dale sarebbe sbocciata in un rapporto molto intimo tra due persone di età molto diverse, un vero matrimonio basato su sentimenti profondi e rispetto. Il mio obiettivo era quello di creare personaggi e situazioni basati su sentimenti complicati, come accade nella vita reale. E no, Andrea non è mai stata pensata come interesse amoroso per Rick, come ho letto da qualche parte. Non è mai stata pensata per essere gettata via come cibo per zombie. E nemmeno Dale, se è per questo.

Un progetto molto diverso da come si sono poi svolte le cose. Dale è stato ucciso prima ancora di Andrea, e la serie non ha mai nemmeno vagamente alluso a una relazione tra i due.

Di seguito trovate una scena con Andrea dalla stagione 2 di The Walking Dead:

Fonte: /Film