Full trailer per Attrazione Fatale (serie Paramount+): Lizzy Caplan inguaia lo sposato Joshua Jackson

A qualche settimana dal teaser, Paramount+ ha ora diffuso il poster e il full trailer di Fatal Attraction, adattamento seriale del film Attrazione fatale di Adrian Lyne in arrivo in streaming il 30 aprile.

Lizzy Caplan (Castle Rock) interpreta la protagonista femminile Alex Forrest, mentre Joshua Jackson (Fringe) è Dan Gallagher.

Questa la trama ufficiale:

L’avventura di una notte di un uomo sposato torna a perseguitarlo quando la sua amante inizia a perseguitare lui e la sua famiglia.

La star Lizzy Caplan ha detto a Entertainment Weekly:

Nel film del 1987, Alex è la villain della storia, mentre Dan è l’eroe e non c’è una vera e propria zona grigia. Ora, invece, il pubblico è cambiato così tanto che non siamo più portati a credere alla storia della ‘donna cattiva’. È chiaramente disturbata mentalmente, ma questo aspetto non veniva minimamente toccato nel film.

Nel cast di Fatal Attraction – che ‘esplorerà temi senza tempo come il matrimonio e l’infedeltà attraverso gli atteggiamenti moderni nei confronti delle donne forti, i disturbi della personalità e il controllo coercitivo’ – ci sono anche Amanda Peet (FBI: Protezione testimoni) e Dee Wallace (Cujo).

Alexandra Cunningham e Kevin Hynes (Dirty John) hanno scritto la sceneggiatura del reboot, con la prima che si è occupata anche della regia degli episodi.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Fatal Attraction, che ci dà una piccola anticipazione di quello che vedremo:

Fonte: YouTube