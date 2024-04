Full trailer per Dead Boy Detectives (serie Netflix), spin-off di Sandman dal sapore investigativo

A qualche mese dal teaser, Netflix ha diffuso oggi il full trailer di Dead Boy Detectives, serie soprannaturale in 8 episodi ambientata nell’universo di Sandman basata sull’omonima saga a fumetti di Neil Gaiman.

Questa la trama ufficiale:

I Dead Boy Detectives sono sono Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri), ovvero “il cervello” e “i muscoli” dell’agenzia Detective defunti.

Adolescenti nati a decenni di distanza che si incontrano nell’aldilà, Edwin e Charles sono migliori amici e fantasmi…che si occupano di risolvere misteri. Insieme affrontano folli avventure, incluso sfuggire a streghe malvagie, all’inferno e alla Morte stessa.

Con l’aiuto di una sensitiva di nome Crystal (Kassius Nelson) e della sua amica Niko (Yuyu Kitamura) riescono a risolvere alcuni dei casi paranormali più complessi del mondo dei mortali.

Tra i protagonisti ci sono anche Briana Cuoco come Jenny la Macellaia, Ruth Connell nei panni dell’infermiera notturna e Jenn Lyon come Esther.

Gli showrunner sono Steve Yockey and Beth Schwartz.

In attesa di vederla su Netflix dal 25 aprile, di seguito – sulle note di Welcome to the black parade dei My Chemical Romance – trovate il full trailer doppiato in italiano di Dead Boy Detectives, che ci dà un migliore assaggio delle sue atmosfere:

