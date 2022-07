Full trailer per House of the Dragon (serie prequel): serve un drago per sedersi sul Trono di Spade

Titolo originale : House of the Dragon , uscita : 21-08-2022. Stagioni : 1.

A oltre sei mesi dal primo assaggio, HBO Max e Sky Atlantic hanno diffuso oggi il full trailer e il poster di House of the Dragon, serie prequel in 10 episodi di Il Trono di Spade (Game of Thrones) che segue la focosa famiglia dei Targaryen.

Tra i protagonisti dello show ci sono Emma D’Arcy nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen, cavaliere di draghi, Matt Smith, che interpreta suo zio, il principe Daemon Targaryen, Steve Toussaint nelle vesti di Lord Corlys Velaryon, meglio conosciuto come ‘Serpente del Mare’, “il più famoso avventuriero navale nella storia di Westeros”, Rhys Ifans come Primo Cavaliere del Re Otto Hightower, Olivia Cooke come sua figlia, Alicent Hightower, Wil Johnson come Ser Vaemond Velaryon, il fratello più giovane di Coryls Velaryon e comandante della flotta di Velaryon, John Macmillan come Ser Laenor Velaryon, figlio di Corlys Velaryon e Rhaenys Targaryen, Savannah Steyn come Lady Laena Velayron, figlia di Corlys Velaryon e Rhaenys Targaryen e infine Theo Nate, interprete di Ser Laenor Velaryon, figlio di Corlys Velaryon e Rhaenys Targaryen.

Nel cast anche Paddy Considine, Eve Best e Sonoya Mizuno.

Questa la trama ufficiale:

Ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne “Il Trono di Spade”, racconta la storia della Casa Targaryen e gli avvenimenti che porteranno alla guerra civile, nota come “Danza dei Draghi”.

Ryan J. Condal ha co-creato la serie assieme all’autore di Le cronache del ghiaccio e del fuoco, George R.R. Martin, con Miguel Sapochnik che funge da showrunner della prima stagione.

In attesa della controparte doppiata nella nostra lingua, di seguito trovate il full trailer internazionale (con sottotitoli italiani) di House of the Dragon, che debutterà in contemporanea su HBO e su Sky e NOW il 22 agosto, che ci dà un ulteriore assaggio delle sue atmosfere e degli intrighi di palazzo:

Fonte: YouTube