Full trailer per La creatura di Gyeongseong (serie coreana Netflix): la Seul del 1945 pullula di mostruosità

A qualche settimana dal teaser, Netflix ha ora diffuso il poster e il full trailer di La creatura di Gyeongseong, serie thriller sudcoreana che sarà diffusa in due parti e che promette di portare gli spettatori in un viaggio avvincente attraverso il paesaggio storico e misterioso della vecchia Seul dell’epoca coloniale.

Questa la scarna trama ufficiale:

Gyeongseong, 1945. Nella cupa era del dominio coloniale a Seul, un imprenditore e una detective lottano per la sopravvivenza affrontando un mostro nato dall’avidità umana.

Park Seo-jun interpreta Jang Tae-sang, il proprietario del banco dei pegni House of Golden Treasure – la persona più ricca di Gyeongseong -, mentre Han So-hee è Yoon Chae-ok, un investigatore con la reputazione di essere in grado di fare l’impossibile.

Nel cast ci sono anche Han So-hee, Claudia Kim (I crimini di Grindelwald), Kim Hae-sook, Cho Han-cheul e Wi Ha-jun (Squid Game).

La serie è stata diretta Chung Dong-yoon (Hot Stove League) e sceneggiata da Kang Eun-kyung, la mente creativa di Dr. Romantic e What Happens to My Family?.

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di La creatura di Gyeongseong, la cui Parte 1 sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 22 dicembre, seguita dalla Parte 2 il 5 gennaio 2024:

Fonte: YouTube