Full trailer per Locke & Key, stagione 3: viaggi nel tempo e mostri nel capitolo finale della serie

A oltre sei mesi dall’uscita della seconda (la recensione), Netflix ha presentato questo pomeriggio il full trailer e il poster della terza – e ultima – stagione della serie Locke & Key.

Gli showrunner Carlton Cuse e Meredith Averill hanno detto in una nota:

Una volta iniziato a lavorare alla serie, abbiamo ritenuto che tre stagioni fossero la lunghezza ideale per portare la storia della famiglia Locke e le loro avventure nella Keyhouse a una conclusione soddisfacente. Come narratori, siamo grati di aver avuto l’opportunità di raccontare la nostra versione dell’incredibile storia di Joe Hill e Gabriel Rodriguez esattamente come volevamo. Tuttavia, ci terremo le chiavi magiche per uso personale.

Non c’è ancora una trama ufficiale, ma la serie segue i fratelli Locke e la loro madre dopo che si sono trasferiti nella loro antica casa di famiglia, che scoprono presto essere piena di chiavi magiche che potrebbero essere collegate alla morte del padre.

Tra i protagonisti di Locke & Key, che si basa sulla omonima serie a fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodríguez, ci sono Darby Stanchfield (“Scandal”) come Nina Locke, Jackson Robert Scott (IT) come Bode Locke, Connor Jessup (“American Crime”) come Tyler Locke, Emilia Jones (“Horrible Histories”) come Kinsey Locke, Bill Heck (The Ballad of Buster Scruggs) come Rendell Locke, Laysla De Oliveira come Dodge, Thomas Mitchell Barnet come Sam Lesser e Griffin Gluck (“American Vandal”) come Gabe.

In attesa di vederla nel catalogo di Netflix dal 10 agosto, di seguito trovate il full trailer internazionale (con sottotitoli italiani) della stagione 3 di Locke & Key, che ci dà un assaggio di quello che ci aspetta:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube