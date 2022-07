Full trailer per See, stagione 3 (serie Apple TV+): Baba Voss deve fronteggiare un’arma devastante

Titolo originale : See , uscita : 01-11-2019. Stagioni : 3.

A un anno dalla seconda, Apple TV+ ha diffuso nella notte il full trailer della terza – e ultima – stagione della serie post-apocalittica See, che vede tra i protagonisti Jason Momoa.

Questa la trama ufficiale degli 8 episodi:

“See” è ambientato in un futuro brutale e primitivo, centinaia di anni dopo che l’umanità ha perso il senso della vista. Nella terza stagione, è passato quasi un anno da quando Baba Voss (Momoa) ha sconfitto il suo nemico, fratello Edo (Dave Bautista) e ha detto addio alla sua famiglia per vivere nella foresta.

Quando, però, uno scienziato trivantiano sviluppa una nuova e devastante forma di armamento dotato della vista e in grado di minacciare il futuro dell’umanità, Baba è costretto a tornare a Paya per proteggere ancora una volta la sua tribù.



See, come ormai saprete, ha la peculiarità di presentare un cast e una troupe composto anche da persone non vedenti o ipovedenti.

Accanto alla star Jason Momoa troveremo invece Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James, David Hewlett e Trieste Kelly Dunn.

Oltre allo showrunner e produttore esecutivo Jonathan Tropper, dietro le quinte della serie ci sono anche Steven Knight, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Jim Rowe, Jennifer Yale e Anders Engström.

Di seguito trovate il full trailer internazionale della terza stagione di See, che debutterà il 26 agosto su Apple TV+ (un episodio a settimana):

