Full trailer per Tenebre e Ossa, stagione 2: oscurità e ombra calano sul Grishaverse

A quasi due anni dalla conclusione della prima (la recensione), Netflix ha diffuso oggi il poster e il full trailer della seconda stagione della popolare serie fantasy Tenebre e Ossa (Shadow and Bones), adattamento dell’omonima saga sul Grishaverse scritta da Leigh Bardugo,

Questa la trama ufficiale dei nuovi 8 episodi:

Per cercare di contrastare il generale Kirigan e il suo nuovo esercito all’apparenza invincibile, Alina Starkov e Mal Oretsev radunano un gruppo di potenti alleati e intraprendono un viaggio attraverso il continente per trovare due creature mitiche che aumenteranno i poteri della ragazza.

A Ketterdam l’opportunità di un colpo letale mette ancora una volta i Corvi in rotta di collisione con la leggendaria Evocaluce.

Tra i protagonisti ritroveremo Jesse Mei Li come Alina, Archie Renaux come Mal, Freddy Carter come Kaz Brekker, Amita Suman come Inej Ghafa, Kit Young come Jesper, Ben Barnes come Darkling e Zoë Wanamaker come Baghra.

Al loro fianco ci saranno le new entry Lewis Tan (Mortal Kombat) nei panni di Tolya Yul-Bataar, Anna Leong Brophy (Traces) come Tamar Kir-Bataar, Patrick Gibson (The OA) come Nikolai Lantsov e Jack Wolfe (The Witcher) come Wylan Hendriks.

In attesa di vederla nel catalogo di Netflix dal 16 marzo, di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano della seconda stagione di Tenebre e Ossa, che arriverà nel corso del 2023:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube