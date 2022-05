Full trailer per The Boys, stagione 3: Patriota è fuori controllo, Butch pure

Titolo originale : The Boys , uscita : 25-07-2019. Stagioni : 4.

A qualche mese dal teaser e dalla messa in onda dello spin-off animato Diabolical (la recensione), gli Prime Video ha diffuso oggi il poster e il full trailer della terza stagione di The Boys, serie che adatta l’omonimo fumetto per adulti di Garth Ennis e Darick Robertson.

Questa la trama ufficiale:

È stato un anno di calma. Patriota è tranquillo. Butcher lavora per il governo, supervisionato da Hughie, proprio lui.

Ma entrambi non vedono l’ora di trasformare questo periodo di pace e di tranquillità in in cumulo di sangue e di ossa.

Quindi, quando i ‘Ragazzi’ vengono a conoscenza di una misteriosa arma anti-Super, entrano in collisione coi Sette, dando inizio a una guerra e inseguendo il primo leggendario Supereroe: Soldier Boy.

Parlando in precedenza della serie, lo showrunner Eric Kripke ha affermato che questa terza stagione di The Boys sarà “piena di follia“.

Il cast della terza stagione di The Boys include Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles. Accanto a loro troveremo le new entry Nick Wechsler e Laurie Holden.

In attesa di vederlo nel catalogo di Prime Video (un episodio alla settimana) dal 3 giugno, di seguito – sulle note di Heroes and villains dei Beach Boys – trovate il full trailer di The Boys, che ci dà un assaggio della dose di splatter presente nei nuovi 8 episodi:

Fonte: YouTube