Full trailer per The boys, stagione 4: la soluzione a tutti i problemi è l’omicidio

Titolo originale : The Boys , uscita : 25-07-2019. Stagioni : 5.

A qualche mese dal teaser, gli Amazon Studios hanno diffuso oggi il full trailer e il poster della quarta stagione di The Boys, fortunata serie ideata da Eric Kripke, Seth Rogen ed Evan Goldberg e basata sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson.

La trama ufficiale:

Il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il muscoloso pollice di Patriota, che sta consolidando il suo potere.

Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso il figlio di Becca e il suo lavoro come leader dei Boys. Il resto della squadra è infatti stufo delle sue bugie.

Con una posta in gioco più alta che mai, dovranno però trovare un modo per collaborare e salvare il mondo prima che sia troppo tardi.

Nel folto cast dei nuovi 8 episodi ci sono Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit, Cameron Crovetti, Susan Heyward e Valorie Curry.

In attesa di capire quando debutterà nel corso del 2024, di seguito – sulle note di Quantum Theory di Jarvis Cocker – trovate il full trailer internazionale della quarta stagione di The Boys, che partirà coi primi tre episodi il 13 giugno e che getta uno sguardo anche sulla new entry Jeffrey Dean Morgan:

Fonte: YouTube