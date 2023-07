Full trailer per The Walking Dead: Daryl Dixon (serie AMC), anche il Vecchio Continente è perduto

Titolo originale : The Walking Dead: Daryl Dixon , uscita : 10-09-2023. Stagioni : 1.

A qualche mese dal primo assaggio, AMC ha diffuso ora il full trailer di un altro spinoff di TWD, intitolato The Walking Dead: Daryl Dixon, che vede naturalmente protagonista assoluto Norman Reedus.

Questa la trama ufficiale:

Ambientata dopo la conclusione della serie TWD, trasporta i fan oltre l’Atlantico, in Francia, in un mondo completamente nuovo e impazzito.

Isabelle (Clémence Poésy), membro di un gruppo religioso progressista, si unisce a Daryl in un viaggio attraverso la Francia e si ritrova ad affrontare il suo passato oscuro a Parigi. Lì incroceranno la strada con Quinn (Adam Nagaitis), un cittadino inglese sfollato che è diventato potente in una Parigi post-apocalittica operando sul mercato nero e come proprietario del Demimonde, un sexy nightclub underground.

Il cast dello show è arrotondato da Anne Charrier (“The Last Deadly Mission”), Eriq Ebanouey (“Fox Hunt”), Laika Blanc Francard (“My Night”), Louis Puech Scigliuzzi e Romain Levi (“The Tunnel”) .

David Zabel è lo showrunner della serie su Daryl Dixon.

In attesa del debutto, previsto per il 10 settembre, di seguito trovate il full trailer internazionale di The Walking Dead: Daryl Dixon, che ci dà un più corposo assaggio di quello che ci aspetta:

Fonte: YouTube