Full trailer per Twisted Metal (serie Peacock): non si scherza con Sweet Tooth

A qualche mese dal teaser, Peacock ha lanciato il poster e il full trailer di Twisted Metal, adattamento televisivo dell’omonimo violentissimo videogioco che vedrà protagonista Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier).

Questa la trama ufficiale:

Ad un outsider espertissimo di motori viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare con successo un misterioso pacco in una terra desolata e post-apocalittica.

Will Arnett è la voce originale di Sweet Tooth nella serie, mentre la superstar della AEW Samoa Joe incarnerà fisicamente l’iconico personaggio.

Neve Campbell ha ottenuto invece la parte di Raven, mentre Stephanie Beatriz, Thomas Haden Church, Mike Mitchell, Tahj Vaughans e Lou Beatty Jr. completeranno il cast.

L’idea originale per la serie live-action è di Rhett Reese e Paul Wernick, il duo dietro Benvenuti a Zombieland e Deadpool.

Delle sceneggiature si è occupato Michael Jonathan Smith (“Cobra Kai”).

Il primo videogame di Twisted Metal è uscito nel 1995, sviluppato da SingleTrac e pubblicato da Sony per PlayStation. Sono arrivati poi sul mercato sequel e spin-off e a un certo punto era stato ventilato un adattamento cinematografico – poi saltato – ad opera di Brian Taylor.

In attesa di capire quando la vedremo in Italia, di seguito – sulle note di Party Up di DMX – trovate il full trailer internazionale di Twisted Metal, che debutterà negli USA il 27 luglio:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube